 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 149,35
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne-L'inflation IPCH ralentit légèrement à 2,3% sur un an en octobre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:07

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,3% sur un an en octobre, légèrement moins que prévu, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse à 2,2% en octobre après 2,4% en septembre.

Sur un mois, l'inflation IPCH a progressé à 0,3%, alors que les analystes tablaient sur +0,2%, le même pourcentage qu'en septembre.

L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ses chiffres d'inflation pourraient donner une indication des pressions sur les prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié vendredi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank