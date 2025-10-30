Allemagne-L'inflation IPCH ralentit légèrement à 2,3% sur un an en octobre

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,3% sur un an en octobre, légèrement moins que prévu, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse à 2,2% en octobre après 2,4% en septembre.

Sur un mois, l'inflation IPCH a progressé à 0,3%, alors que les analystes tablaient sur +0,2%, le même pourcentage qu'en septembre.

L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ses chiffres d'inflation pourraient donner une indication des pressions sur les prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié vendredi.

