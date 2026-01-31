 Aller au contenu principal
Open d'Australie: Rybakina soulève son deuxième trophée du grand Chelem
information fournie par AFP 31/01/2026 à 15:17

Elena Rybakina présente son trophée après sa victoire en finale de l'Open d'Australie, le 31 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / Paul Crock )

Elle a dû attendre trois ans et demi, traverser un long trou d'air, mais Elena Rybakina est de retour au plus haut niveau: elle a remporté samedi l'Open d'Australie en battant la N.1 mondiale Aryna Sabalenka.

Pour soulever son deuxième trophée du Grand Chelem après Wimbledon en 2022, la Kazakhstanaise de 26 ans a successivement écarté de sa route la N.2 mondiale Iga Swiatek en quarts de finale, Jessica Pegula (6e) en demies pour finir avec Sabalenka, qu'elle a battue en trois sets 6-4, 4-6, 6-4.

"C'est difficile de trouver les mots... Je sais que c'est dur pour toi Aryna, mais j'espère que nous rejouerons beaucoup de finales", a-t-elle commenté dans son style toujours très retenu.

Pas de roulade au sol, pas de pleurs, pas de cris de joie, pas de raquette jetée en l'air après avoir remporté la balle de match. Rybakina a tout juste levé les bras et esquissé un petit sourire avant de recevoir l'accolade de Sabalenka et de serrer la main à l'arbitre.

- "Encore des succès" -

"Merci au public qui nous a poussées durant cette bataille, en particulier le coin des supporters kazakhs. Merci à mon équipe, nous avons traversé beaucoup de choses mais j'espère que nous aurons encore beaucoup de succès cette année", a-t-elle ajouté.

Elena Rybakina pose avec la coupe après sa victoire en finale de l'Open d'Australie, le 31 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / Martin KEEP )

Depuis sa victoire à Wimbledon, elle n'avait plus joué qu'une finale de Grand Chelem. C'était en 2023 à Melbourne, elle avait été battue par Sabalenka, qui avait remporté ce jour-là le premier de ses quatre Majeurs (avec l'Open d'Australie 2024 et les US Open 2024 et 2025).

En plus de pépins physiques, elle a dû gérer la suspension de son entraîneur Stefano Vukov par la WTA après une enquête sur ses relations jugées nocives avec sa joueuse. Celle-ci n'a jamais dénoncé quelque relation que ce soit et a récupéré avec bonheur son coach en milieu de saison dernière.

Depuis Wimbledon en juillet, c'est en effet elle qui a remporté le plus de matches sur le circuit (38), décrochant au passage le tournoi de Ningbo, les Masters de fin d'année et donc l'Open d'Australie.

Vukov a été récompensé lui aussi sur le court de la Rod Laver Arena du trophée du coach de la championne.

- "Daphne sera à nous" -

Pour sa part, Sabalenka, qui est aussi expressive que Rybakina est renfermée, ruminait sa détresse.

"J'ai eu mes chance. J'en ai manqué quelques-unes mais c'est comme ça. Aujourd'hui on perd, demain on gagne... J'espère que je serai plus souvent vainqueur que perdante cette saison. Pour le moment, je ne peux que l'espérer et prier", a-t-elle déclaré.

Aryna Sabalenka se montre très déçue après sa défaite en finale de l'Open d'Australie, le 31 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / Martin KEEP )

Après deux succès en 2023 et 2024 à Melbourne, elle y a enchaîné deux défaites en deux finales, l'an dernier contre Madison Keys, et cette année. "J'espère que l'année prochaine sera une meilleure année pour moi. Espérons que Daphne (Daphne Akhurst, le nom du trophée australien, NDLR) sera à nous l'an prochain", a-t-elle ajouté.

Un peu plus tard, elle est apparue souriante en conférence de presse, mais a prévenu: les membres de mon équipe "essaient de m'éviter parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour la santé d'être à côté de moi en ce moment..."

Comme en 2023, la Bélarusse a perdu le premier set, mais elle est revenue très fort à 4-4 dans le deuxième: en alignant une série de cinq jeux, elle a égalisé à un set partout et s'est détachée 3-0 dans la manche décisive.

"Je me suis alors plus concentrée sur ce que me disait Stefano: c'était le service et le combat", a expliqué Rybakina, qui a effectivement retrouvé petit à petit son service et a renversé la vapeur: elle a à son tour réussi une série de cinq jeux et a servi pour le match à 5-4.

"Même si ça ne se voyait pas sur le visage, à l'intérieur, ça bouillait au moment de servir pour le match parce que je savais que c'était l'occasion ou jamais. Heureusement, j'ai bien servi à la fin du match", a commenté Rybakina sur la chaîne locale Channel 9.

