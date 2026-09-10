Allemagne : l'inflation IPCH confirmée à +2,9% sur un an en août

L'inflation allemande a accéléré à +2,9% sur un an en août, a annoncé jeudi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.

L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressortie à +2,8% en glissement annuel en juillet.

Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à +0,2% en août, après +0,9% en juillet.

(Rédigé par Etienne Breban)