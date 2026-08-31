Allemagne ; l'inflation IPCH accélère à +2,9% en août

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à +2,9% sur un an en août, moins que prévu, montrent les données préliminaires publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une accélération plus marquée à 3,1%, après une inflation à 2,8% en juillet.

Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à +0,2% en août, alors que les analystes tablaient sur un indice à +0,3% après +0,9% le mois précédent.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)