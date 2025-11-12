 Aller au contenu principal
Allemagne-L'inflation confirmée à 2,3% sur un an en octobre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:09

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,3% sur un an en octobre, confirmant les données fournies en première estimation par l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation était ressortie à 2,4% en septembre en rythme annuel.

Sur une base mensuelle, l'inflation IPCH et aux normes allemandes a été confirmée à 0,3% le mois dernier.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Inflation
