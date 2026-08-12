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Allemagne : l'inflation augmente comme prévu
information fournie par AOF 12/08/2026 à 08:52
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(Zonebourse.com) - En Allemagne, les données de l'inflation de juillet n'ont pas réservé de mauvaises surprises. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% le mois dernier, conformément aux prévisions, après un ralentissement en juin (-0,3%).

En rythme annuel, la hausse est de 2,8%, là aussi comme prévu, après 2,3% un mois plus tôt.

Pour Ruth Brand, la présidente de Destatis, l'office fédéral de la statistique allemand : "les prix de l'énergie ont continué d'augmenter à un rythme supérieur à la moyenne et sont donc restés le principal moteur de l'inflation. Leur hausse a été nettement plus marquée que le mois précédent, contribuant ainsi à faire progresser le taux d'inflation. Les prix des carburants, en particulier, ont sensiblement augmenté par rapport au mois précédent. Cette évolution s'explique par la fin de la remise gouvernementale sur les carburants le 30 juin, qui a coïncidé avec la hausse des prix du pétrole liée à la poursuite de la guerre en Iran".

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