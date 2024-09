Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: l'inflation au plus bas depuis début 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - L'inflation annuelle a ralenti au mois d'août en Allemagne pour atteindre son plus bas niveau en trois ans et demi, ouvrant la voie à un nouvel assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.



Calculé en fonction des normes nationales, l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,1% d'un mois sur l'autre, donnant une hausse de 1,9% sur un an, selon des chiffres définitifs qui sont venus confirmer des données préliminaires.



D'après l'Office fédéral de la statistique (Destatis), la dernière fois que l'inflation était repassée sous le seuil des 2% remontait à mars 2021, avec un indice CPI en hausse de 1,8%.



Ce résultat est donc conforme à l'objectif d'un taux d'inflation légèrement inférieur à 2% que s'est assigné la BCE.



L'indice des prix de détail harmonisé (IPCH) a quant à lui reculé de 0,2% en glissement annuel, soit une hausse de 2% sur un an, confirmant là encore les données préliminaires qui avaient été publiées le 29 août.



Ruth Brand, la présidente de Destatis, fait remarquer que le repli des prix de l'énergie s'est encore accentué le mois dernier, mais que l'inflation dans le secteur des services demeure quant à elle au-delà de ses moyennes historiques.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.