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Allemagne : l'indice Zew inférieur aux attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 11:06
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L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 34,7 en septembre, contre 37 attendu, après 34,2 en août.

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