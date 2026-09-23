Allemagne : l'indice PMI composite au plus haut depuis près d'un an

L'indice PMI flash composite de l'activité en Allemagne, calculé par S&P Global, s'est établi à 53,8 en septembre, contre 51,8 en août, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis octobre de l'année dernière.

Cette progression reflète une reprise de l'activité dans le secteur allemand des services, dont l'indice est monté à 52,9, soit sa plus forte croissance depuis février dernier, mettant ainsi fin à cinq mois consécutifs de contraction.

Dans le secteur manufacturier, la production a continué d'afficher une croissance solide, avec un indice à 55,9, même si son rythme de progression a légèrement ralenti par rapport à août, où il avait atteint un sommet de 55 mois.

L'amélioration de l'activité a été soutenue par une hausse de la demande de biens et de services, les nouvelles commandes ayant augmenté en septembre pour le troisième mois consécutif, enregistrant leur plus forte progression depuis février 2022.

"Les entreprises allemandes ont montré de nouveaux signes de résilience en septembre, avec une accélération de la croissance de l'activité, des perspectives qui restent stables et une hausse de l'emploi pour le deuxième mois consécutif, et ce malgré le retour des pressions inflationnistes", commente Phil Smith, directeur associé chargé des études économiques chez S&P Global.