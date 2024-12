Allemagne: l'indice Ifo se dégrade plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le moral des entreprises allemandes s'est dégradé plus fortement que prévu en décembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée ce mardi.



L'indice du climat des affaires compilé par l'institut de recherche économique basé à Munich s'est établi à 84,7 ce mois-ci, après 85,6 en novembre, alors que les économistes prévoyaient un chiffre de 85,5.



Il s'agit d'un plus bas depuis mai 2020.



Si la composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions d'activité actuelles s'est améliorée de 84,3 à 85,1, celle mesurant l'évolution de leurs anticipations s'est détériorée, passant de 87 à 84,4.



Ces chiffres moins bons que prévu conduisent l'Ifo à constater dans son communique que 'la faiblesse de l'économie allemande est devenue chronique'.



'Les problèmes viennent principalement du secteur manufacturier, qui souffre d'une profonde crise structurelle', renchérissent les analystes de Commerzbank.



'Partant de là, il est peu probable que la baisse des taux d'intérêt de la BCE ait un effet positif significatif sur l'activité économique', déplore la banque germanique.





