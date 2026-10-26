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Allemagne : l'indice IFO meilleur qu'attendu
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 10:12

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En Allemagne, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires est ressorti à 90,2 en octobre contre 90 attendu après 89,9 en septembre.

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