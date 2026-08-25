Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires supérieur aux attentes

(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires est ressorti en août à 88,8 contre 87,2 attendu après 86,7 le mois précédent.
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