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Allemagne : l'indice IFO du climat des affaires en ligne avec le consensus en juin
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 10:29

En Allemagne, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires s'est établi à 85,6 en juin, en ligne avec les attentes, après un précédent à 85 (révisé de 84,9).

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