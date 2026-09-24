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Allemagne : l'indice Ifo de septembre accélère plus qu'attendu
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 10:14
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En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires a fait mieux que prévu en septembre.

Attendu en progression de 88,8 à 89,1 points, il s'est finalement installé à 89,9 points. A ce niveau, il est au plus haut depuis mai 2023.

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