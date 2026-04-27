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Allemagne : l'indice Gfk se dégrade
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:34

L'indice Gfk mesurant le niveau de confiance des consommateurs allemands dans l'activité économique s'est dégradé. Pour mai, il s'est installé à -33,3 points, contre un précédent à -28,1 et une prévision à -30,2 points. A -33,3 points, il est à son plus bas niveau depuis janvier 2023 (-33,9).

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