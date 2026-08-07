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Allemagne : l'excédent de la balance commerciale inférieur aux attentes en juin
information fournie par AOF 07/08/2026 à 08:18
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(Zonebourse.com) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 15,4 milliards d'euros en juin alors que le consensus tablait sur 17,2 milliards d'euros. Il était de 19,4 milliards d'euros en mai.

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