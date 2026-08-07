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Allemagne : l'excédent de la balance commerciale inférieur aux attentes en juin
information fournie par AOF•07/08/2026 à 08:18
(Zonebourse.com) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 15,4 milliards d'euros en juin alors que le consensus tablait sur 17,2 milliards d'euros. Il était de 19,4 milliards d'euros en mai.
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La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ...
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AC!! Anti-Corruption a déposé une plainte visant notamment l'Insoumis Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à ...
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information fournie par AFP Video•07.08.2026•20:10•
Les sénateurs américains adoptent à une très large majorité un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui cible particulièrement l'industrie des hydrocarbures. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, où un vote n'aura pas ...
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information fournie par AFP Video•07.08.2026•20:09•
Les membres du centre de soins de la LPO Aquitaine d'Audenge, au sud de Bordeaux, prennent en charge des animaux sauvages mis à l'épreuve par la sécheresse, la chaleur et les conséquences du mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares en Gironde.
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