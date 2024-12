Allemagne: l'excédent commercial s'est réduit en octobre information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - L'excédent commercial allemand a baissé en octobre, selon des données officielles publiées vendredi qui confirment les difficultés actuelles de la première économie d'Europe.



L'excédent commercial est ressorti à 13,4 milliards d'euros en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, après avoir atteint 16,9 milliards en septembre, a annoncé Destatis, l'office fédéral statistique.



A titre de comparaison d'une année sur l'autre, il s'était établi à 18,9 milliards d'euros en octobre 2023.



A 124,6 milliards d'euros, les exportations ont chuté de 2,8% d'un mois sur l'autre et sur un an, illustrant le moindre dynamisme économique du pays au niveau de ses échanges avec l'extérieur, notamment avec le reste de l'Union européenne.



Les exports à destination de l'UE ont ainsi baissé de 0,7% en rythme mensuel, à 68,9 milliards d'euros.



Les importations en provenance du reste du monde ont quant à elles baissé de 0,1% par rapport au mois de septembre, pour s'établir à 111,2 milliards d'euros, témoignant d'une certaine faiblesse de la demande intérieure.





