Allemagne-L'économie reste bloquée dans une croissance faible - instituts

L'économie allemande s'est stabilisée, mais reste bloquée dans une phase de faible croissance, tandis que l'expansion budgétaire prévue à partir de l'année prochaine ne devrait donner qu'une impulsion limitée, ont déclaré jeudi trois instituts économiques allemands.

L'institut Ifo a abaissé ses prévisions de croissance pour la période 2025-2027, tablant désormais sur une croissance de 0,1% pour cette année, contre 0,2% précédemment.

Il s'attend à une croissance de 0,8% l'année prochaine et de 1,1% en 2027, réduisant de 0,5 point de pourcentage les prévisions pour ces deux années.

"L'économie allemande ne s'adapte que lentement et à grands frais au changement structurel grâce à l'innovation et aux nouveaux modèles d'entreprise", a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'Ifo.

Il ajoute que les entreprises, et les startups en particulier, sont freinées par la bureaucratie et une infrastructure obsolète, tandis que l'augmentation des surtaxes imposée par la Maison blanche freinera également la croissance.

L'institut Kiel anticipe pour sa part une croissance de 1,0% l'année prochaine pour la première économie de la zone euro, contre 1,3% précédemment. Il prévoit en revanche une expansion de 1,3% en 2027, soit un peu plus que les 1,2% anticipés en automne.

Après deux années de contraction économique, la croissance ne devrait atteindre que 0,1% cette année.

L'Institut Leibniz de recherche économique (RWI) a lui aussi dégradé jeudi ses perspectives de croissance et s'attend à ce que l'économie allemande ne progresse que de 0,1% en 2025, suivie d'une croissance de 1,0% en 2026 et d'un taux inchangé de 1,4% en 2027. Le RWI prévoyait auparavant une croissance de 0,2% pour cette année et de 1,1% en 2026.

Le groupe de recherche économique avertit par ailleurs que les investissements publics dans les infrastructures sont trop lents pour compenser la faiblesse de la demande et le déclin des investissements privés.

"Plus ils arrivent tard et plus les réformes fondamentales ne se concrétisent pas, plus les dommages causés à l'économie allemande seront importants", a déclaré Torsten Schmidt, chef économiste du RWI.

L'économie allemande a stagné au troisième trimestre et, selon le RWI, il n'y a aucun signe de redressement clair vers la fin de l'année.

(Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)