Allemagne : l'activité des services renoue avec la croissance en septembre

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti en septembre à 52,9 en ligne avec le consensus après 49,7 en août. Le PMI Composite s'établit à 53,8 conformément aux attentes après 51,8 le mois précédent.
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