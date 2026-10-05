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Allemagne : l'activité des services renoue avec la croissance en septembre
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:00

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L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti en septembre à 52,9 en ligne avec le consensus après 49,7 en août. Le PMI Composite s'établit à 53,8 conformément aux attentes après 51,8 le mois précédent.

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