Allemagne : l'activité dans le privé se dégrade

En Allemagne, l'indice PMI Composite de S&P Global, qui mesure le niveau de l'activité dans le secteur privé, a fait un peu moins bien que prévu selon des données préliminaires. Il est descendu à 51 points en août, sur un plus bas de deux mois, alors que les analystes tablaient sur une stabilité à 51,3 points.

Dans le détail, l'activité dans le secteur des services est passée en phase de contraction, sous les 50 points, à 48,5 points, au plus bas depuis trois mois. Précédemment, elle était à 49,8, alors qu'une amélioration autour de 50,1 points était espérée.

En ce qui concerne l'activité manufacturière, elle est passée de 52,2 à 54,1 points, un niveau inédit depuis plus de quatre ans. Auparavant, elle était à 52,2 points.

Pour Phil Smith de S&P Global Market Intelligence : "La reprise du secteur manufacturier a retrouvé de la dynamique, après avoir montré des signes de ralentissement au deuxième trimestre. La production, les nouvelles commandes et les ventes à l'exportation ont toutes progressé à leurs rythmes les plus rapides depuis début 2022. Cela traduit vraiment un rattrapage par rapport à la situation plus morose observée il y a quelques mois, au plus fort des incertitudes et du pic des prix du pétrole liés à la guerre au Moyen-Orient, ainsi que l'impact de la hausse des dépenses de défense qui commence à se faire sentir. Il reste encore à voir si ce rythme de croissance pourra se maintenir, notamment au vu des risques persistants sur les chaînes d'approvisionnement, mais le redressement notable du moral des fabricants quant à leur production future suggère que ce rebond est parti pour durer".