Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne/Indicateurs-Bond des commandes à l'industrie en janvier Reuters • 06/03/2020 à 08:29









BERLIN/FRANCFORT, 6 mars (Reuters) - Principaux indicateurs économiques allemands publiés depuis le début du mois: * BOND DES COMMANDES À L'INDUSTRIE EN JANVIER 6 mars - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont bondi en janvier, portées par les réservations dans l'aérospatiale et la construction mécanique, ce qui permet de doper le secteur manufacturier au début d'un trimestre entaché par le coronavirus. Les commandes à l'industrie ont augmenté de 5,5% par rapport au mois précédent, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques. Le consensus de Reuters prévoyait une augmentation de 1,4%. Tableau: * HAUSSE DES VENTES AU DÉTAIL DE 0,9% EN JANVIER 4 mars - Les ventes au détail en Allemagne ont rebondi en janvier, ce qui pourrait suggérer que la consommation des ménages a contribué à soutenir la croissance de la plus grande économie d'Europe au début de cette année. Les ventes au détail, indicateur volatil souvent sujet à révision, ont augmenté de 0,9% en janvier après la baisse de 2% (révisée de 3,3%) le mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 1,0%. Sur un an, elles affichent une hausse de 1,8%, contre +1,5% attendu par le consensus et +1,7% en décembre. Tableau: Les indicateurs publiés en février

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.