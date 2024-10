Allemagne : inauguration du premier centre de données quantiques d'IBM en Europe

Le chancelier Olaf Scholz a inauguré mardi en Allemagne le premier centre de données quantiques installé par le groupe américain IBM en Europe, étape stratégique dans le développement de cette technologie informatique.

L'Allemagne "a besoin" de ces technologies "clefs", a plaidé le dirigeant dans la salle des machines du "datacenter" d'IBM à Ehningen, dans le sud-ouest de l’Allemagne, non loin de Stuttgart.

L'ordinateur quantique est appelé à transformer radicalement l'informatique, avec des puissances de calcul gigantesques, sans commune mesure avec les machines classiques.

C'est un domaine "où nous devons être à la pointe et où nous ne pouvons pas être dépendant des autres", a ajouté le chancelier, soulignant les enjeux de souveraineté liés au développement des techniques quantiques.

Le centre de données est équipé de deux ordinateurs quantiques, reliés à des processeurs quantiques, rendus accessibles via le "cloud" à 80 clients européens d'IBM qui testent le développement de solutions quantiques applicables à l'industrie, aux banques ou encore aux gouvernements.

C'est le premier centre de ce type qu'IBM installe hors des États-Unis.

"C'est important pour les clients que leurs données restent en Europe", explique à l'AFP Saba Zia Hassan, ingénieure en physique quantique à IBM.

Le centre de données doit aussi accueillir prochainement le processeur quantique dernier cri développé par IBM, baptisé Heron, indique Mme Hassan.

Celui-ci permet de multiplier par 25 la vitesse des ordinateurs quantiques d'IBM par rapport aux précédents modèles, d'après l'entreprise.

Calcul d'itinéraires, développement de médicaments, création de matériaux innovants: encore largement expérimental pour le moment, le quantique pourrait, un jour, permettre de résoudre en un temps record des problèmes trop complexes pour les calculateurs actuels et futurs.

Les processeurs quantiques utilisent des bits quantiques appelés qubits: ce sont les briques de base de l'informatique quantique qui ont une infinité d'états possibles pouvant se superposer (0 et 1 à la fois) et s'enchevêtrer, alors que les bits des ordinateurs classiques n'ont que deux états possibles (0 ou 1).

La superposition et l'intrication permettent de réaliser des opérations mathématiques massives en parallèle, car l'ordinateur est capable d'explorer toutes les solutions en même temps et non une à une.

IBM, comme les géants de la "tech", dont Google, investit massivement dans la recherche dans ce domaine. L'entreprise dit compter 250 clients dans le monde, qui testent ses calculateurs quantiques pour des applications industrielles prototypes.

Parmi eux figure le premier constructeur automobile européen Volkswagen, l'équipementier Bosch ou encore la banque HSBC.