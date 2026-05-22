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Allemagne : hausse surprise de l'indice Ifo
information fournie par AOF 22/05/2026 à 10:12

(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires s'est amélioré au mois de mai. Il est passé de 84,4 à 84,9 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 84,2 points.

Dans le détail, l'indice sur les perspectives des entreprises a augmenté en passant de 83,5 à 83,8 points, alors qu'une stabilité était attendue. L'indice sur la situation actuelle a également fait mieux que prévu en s'installant à 86,1 points, contre un précédent à 85,4 et une prévision à 85,1 points.

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