Allemagne: hausse saisonnière du chômage en août information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 13:25









(Zonebourse.com) - Le nombre de chômeurs en Allemagne a augmenté de 46.000 en août par rapport au mois précédent, pour atteindre 3.025.000 selon l'Agence Fédérale pour l'Emploi, qui explique cette hausse par la pause estivale.



'Le marché du travail est encore marqué par le marasme économique de ces dernières années. Cependant, il y a aussi les premiers signes de stabilisation', commente sa présidente Andrea Nahles, lors de sa conférence mensuelle.



En effet, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre de demandeurs d'emplois en Allemagne a diminué de 9.000 en août par rapport au mois précédent, après des augmentations de 2.000 en juillet et de 7.000 en juin.



Par rapport au mois d'août de l'année dernière, le nombre de chômeurs s'est accru de 153.000 sur le mois qui s'achève, et le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 6,4% (+0,1 point par rapport à juillet).





