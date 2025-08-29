 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 742,63
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne: hausse saisonnière du chômage en août
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:25

(Zonebourse.com) - Le nombre de chômeurs en Allemagne a augmenté de 46.000 en août par rapport au mois précédent, pour atteindre 3.025.000 selon l'Agence Fédérale pour l'Emploi, qui explique cette hausse par la pause estivale.

'Le marché du travail est encore marqué par le marasme économique de ces dernières années. Cependant, il y a aussi les premiers signes de stabilisation', commente sa présidente Andrea Nahles, lors de sa conférence mensuelle.

En effet, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre de demandeurs d'emplois en Allemagne a diminué de 9.000 en août par rapport au mois précédent, après des augmentations de 2.000 en juillet et de 7.000 en juin.

Par rapport au mois d'août de l'année dernière, le nombre de chômeurs s'est accru de 153.000 sur le mois qui s'achève, et le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 6,4% (+0,1 point par rapport à juillet).

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANDREAS SOLARO )
    Italie: l'inflation baisse légèrement en août à +1,6% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.08.2025 13:38 

    L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à +1,6%, en raison notamment de la dynamique des prix de l'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation. L'inflation dans la péninsule s'élevait ... Lire la suite

  • Un char israélien roule dans la bande de Gaza près de sa frontière sud avec Israël, le 29 août 202 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:27 

    L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une "zone de combat dangereuse", sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas. "A partir ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.08.2025 13:21 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Caterpillar, PepsiCo) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard &

  • Affrontements entre policiers et manifestants le 29 août 2025 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Indonésie: violents affrontements entre police et manifestants après la mort d'un chauffeur de taxi
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:09 

    De violents affrontements ont éclaté vendredi après-midi en Indonésie entre manifestants et policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour repousser des centaines de manifestants à Jakarta, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank