Allemagne-Hausse de 0,3% du PIB au T2, plus que prévu initialement

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé plus que prévu au deuxième trimestre par rapport au précédent, montrent les données définitives publiées mardi par l'Office fédéral des statistiques.
Au deuxième trimestre, le PIB de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,3%, par rapport au trimestre précédent.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse du PIB allemand de 0,2% au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, soit une progression identique aux données préliminaires.
En rythme annuel, le PIB ressort en hausse de 1,0%, contre une première estimation tablant sur +0,9%, après +0,4% au premier trimestre.
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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