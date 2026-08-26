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Allemagne/Entreprises-Recrudescence des cybermenaces des services de renseignement étrangers - étude
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 13:14
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Les entreprises allemandes sont de plus en plus souvent la cible de cyberattaques dont elles soupçonnent qu'elles sont liées à des services de renseignement étrangers, selon une étude, publiée mercredi, menée par l'association du secteur numérique Bitkom.

Plus d'une entreprise sur trois victime de cyberattaques, soit 37%, a déclaré avoir attribué au moins un incident survenu au cours des 12 derniers mois à un service de renseignement étranger.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 28% enregistrés un an plus tôt et représente plus de cinq fois les 7% relevés en 2023.

La Chine et la Russie sont les principales sources présumées de ces attaques et l'Iran semble jouer un rôle croissant. Parmi les entreprises touchées, 52% ont attribué au moins une attaque à la Chine et 49% à la Russie, tandis que 9% ont attribué une attaque à l'Iran.

Ces trois pays ont nié mener des cyberattaques à l'étranger.

Les responsables allemands ont mis en garde ces dernières semaines contre une menace croissante liée aux cyberattaques et aux attaques hybrides.

Selon Bitkom, le crime organisé reste à l'origine de la plupart des attaques. Mais la frontière entre les groupes criminels et les services de renseignement d'État est souvent floue, a déclaré Ralf Wintergerst, président de Bitkom.

"Les agences de renseignement ont recours à des structures criminelles, à l'inverse, les criminels ont carte blanche tant qu'ils choisissent leurs cibles conformément aux directives politiques", a-t-il ajouté.

Le montant total des dommages annuels liés au vol de données, à l'espionnage industriel et au sabotage s'élève à au moins 211 milliards d'euros, selon Bitkom, qui représente plus de 2.200 entreprises du secteur numérique et soutient les initiatives visant à renforcer la cybersécurité.

L'étude a noté que les attaques basées sur l'IA, notamment les appels automatisés et les deepfakes, causent des dommages plus importants.

Huit entreprises sur dix s'attendent à ce que les pirates recourent davantage à l'IA. "L'intelligence artificielle modifie fondamentalement la nature des attaques", a déclaré Ralf Wintergerst.

La part des entreprises qui se sentent très bien préparées face aux cyberattaques est tombée à 43%, contre 50% un an plus tôt.

Les dépenses en cybersécurité sont restées inchangées, la sécurité informatique représentant en moyenne 18% du budget informatique global des entreprises.

Plus de 1.000 entreprises ont été interrogées dans le cadre de cette étude.

(Markus Wacket, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)

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