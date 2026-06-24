Allemagne-Deutsche Bahn impute le blocage ferroviaire national à un problème technique

(Actualisé avec Deutsche Bahn, cause de la panne)

La paralysie du trafic ferroviaire en Allemagne survenue mardi est due à une mise à jour technique qui a perturbé le système de radio numérique pour l'ensemble des trains, a déclaré mercredi l'opérateur Deutsche Bahn.

Une source au sein des services de sécurité allemands a indiqué pour sa part qu’aucun élément ne suggérait un acte de sabotage.

Le trafic ferroviaire a repris mercredi en Allemagne au lendemain d'une panne générale qui a affecté les trains longue distance et régionaux ainsi que certains réseaux de transport locaux de la première économie européenne.

Tard mardi soir, Deutsche Bahn a dû immobiliser tous ses trains pendant environ deux heures, en raison d’une panne du système GSM-R, principal outil de communication entre les conducteurs de train et les centres de contrôle du trafic.

"La cause de la perturbation d'hier du système de radio ferroviaire numérique GSM-R semble avoir été le remplacement programmé d'un composant technique", déclare Philipp Nagl, directeur de la division Infrastructure de Deutsche Bahn, dans un communiqué.

"Nous analysons en priorité absolue la manière exacte dont cela a pu entraîner cette perturbation", ajoute-t-il.

Deutsche Bahn a déjà subi des incidents que les autorités allemandes considèrent comme de possibles actes de sabotage, notamment des coupures de câbles à fibre optique ayant perturbé le trafic ferroviaire. Ce scénario est écarté pour mardi.

Cette panne est le dernier incident très médiatisé à frapper Deutsche Bahn, entreprise publique qui fait l’objet de critiques croissantes ces dernières années en raison de retards chroniques, d’annulations et d’un service médiocre, que ses détracteurs attribuent à des décennies de sous-investissement.

La nouvelle présidente du directoire, Evelyn Palla, a annoncé une refonte majeure.

"Suite à la résolution rapide du problème pendant la nuit, le trafic ferroviaire a repris ce matin dans l’ensemble de manière plutôt fluide, même si des perturbations occasionnelles peuvent encore survenir", précise Deutsche Bahn.

(Christoph Steitz, Christine Uyanik et Christian Kraemer; version française Camille Raynaud et Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)