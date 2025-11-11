 Aller au contenu principal
Allemagne: Dégradation surprise du moral des investisseurs en novembre
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 11:16

Vue sur le quartier des affaires de Francfort

Le moral des investisseurs en Allemagne a reculé de manière inattendue en novembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

Son indice est resssorti à 38,5 points contre 39,3 points en octobre, tandis que le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait une amélioration à 41.

La perception des conditions économiques actuelles s'est pour sa part améliorée moins qu'attendu, passant de -80,0 en octobre à -78,7 en novembre, contre un consensus à -74,0.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

