Allemagne: Dégradation surprise du moral des investisseurs en novembre

Vue sur le quartier des affaires de Francfort
Le moral des investisseurs en Allemagne a reculé de manière inattendue en novembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.
Son indice est resssorti à 38,5 points contre 39,3 points en octobre, tandis que le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait une amélioration à 41.
La perception des conditions économiques actuelles s'est pour sa part améliorée moins qu'attendu, passant de -80,0 en octobre à -78,7 en novembre, contre un consensus à -74,0.
(Rédigé par Ludwig Burger, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
