Allemagne: contraction de l'excédent commercial en janvier information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - L'excédent commercial de l'Allemagne, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, s'est contracté à 16 milliards d'euros en janvier, à comparer à 20,7 milliards le mois précédent.



L'office fédéral de statistiques précise que cette contraction d'un mois sur l'autre traduit à la fois une chute de 2,5% des exportations de biens, à 129,2 milliards d'euros, et une augmentation de 1,2% des importations à 113,1 milliards.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.