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Allemagne : chute des commandes à l'industrie
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 08:21

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En Allemagne, les commandes à l'industrie du mois d'août ont fait nettement moins bien que prévu.

Attendues en léger repli de 0,9%, elles ont finalement chuté de 10,6%, après une hausse de 3,2% en juillet, données révisées à la hausse de 2,5%.

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