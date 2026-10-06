Allemagne : chute des commandes à l'industrie

En Allemagne, les commandes à l'industrie du mois d'août ont fait nettement moins bien que prévu.
Attendues en léger repli de 0,9%, elles ont finalement chuté de 10,6%, après une hausse de 3,2% en juillet, données révisées à la hausse de 2,5%.
En Allemagne, les commandes à l'industrie du mois d'août ont fait nettement moins bien que prévu.
Attendues en léger repli de 0,9%, elles ont finalement chuté de 10,6%, après une hausse de 3,2% en juillet, données révisées à la hausse de 2,5%.
* RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
Alstom et Vinhomes, filiale du groupe Vingroup, ont conclu un partenariat stratégique portant sur la fourniture de 200 rames Metropolis à Hanoï. L'accord associe fabrication française et transfert technologique vers le Vietnam. La conception et la fabrication directe ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|99,57
|-0,65%
|0,797
|+1,66%
|7 857,97
|+0,30%
|267,6
|-1,91%
|27,44
|+1,70%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer