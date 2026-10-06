Allemagne : chute des commandes à l'industrie

En Allemagne, les commandes à l'industrie du mois d'août ont fait nettement moins bien que prévu.

Attendues en léger repli de 0,9%, elles ont finalement chuté de 10,6%, après une hausse de 3,2% en juillet, données révisées à la hausse de 2,5%.