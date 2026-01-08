Allemagne : bond des commandes manufacturières en novembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 09:37
En excluant les commandes de grande taille, au comportement plus erratique, les commandes manufacturières allemandes sous-jacentes ont augmenté de 0,7% en novembre, marquant ainsi leur 3e mois consécutif d'évolution positive.
"Ceci est positif, mais les commandes sous-jacentes ne sont pas encore sorties de la fourchette dans laquelle elles fluctuaient depuis 2024", tempère Commerzbank, qui pointe en outre une baisse récente d'indicateurs prospectifs comme l'indice Ifo.
"Dans l'ensemble, la reprise économique espérée par beaucoup en 2026 ne se reflète pas encore dans les indicateurs avancés. La plupart des prévisions économiques sont sujettes à des risques à la baisse", prévient la banque allemande.
