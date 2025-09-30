Allemagne-Baisse surprise des ventes au détail en août

(Actualisé avec détails, données sur un an)

Les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,2% en août, de manière inattendue, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique, en raison notamment d’un recul des commandes en ligne et par correspondance.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,6% pour le mois dernier, après -0,5% (révisé de -1,5%) en juillet.

"Le climat d’achat était très froid au milieu de l'été", a déclaré Thomas Gitzel, économiste en chef de VP Bank. Il a attribué le recul à une baisse des ventes en ligne et par correspondance, qui ont diminué de 2,0% en août.

Le commerce de détail non alimentaire a également reculé de 1,0% sur le mois, selon l'Office fédéral de la statistique.

"De nombreux ménages privés épargnent par prudence. Les inquiétudes concernant la situation économique pèsent sur la confiance des consommateurs", a ajouté Thomas Gitzel.

Cependant, sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 1,8%, en ligne avec les attentes des économistes, selon le consensus Reuters.

