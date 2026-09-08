Allemagne / Baisse surprise des exportations en juillet

Les exportations allemandes ont baissé de façon inattendue de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1% des exportations, après +0,9% en juin.

Les importations ont, quant à elles, chuté de 5,7% sur un mois en juillet, après une hausse de 4,4% le mois précédent et contre un consensus à -0,9%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)