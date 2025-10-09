Allemagne-Baisse surprise des exportations en août

Les exportations allemandes ont baissé de 0,5% en août par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,3% en août, après une baisse de -0,6% en juin.

Les importations ont quant à elles baissé sur un mois en août de 1,3% après une baisse de 0,1% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur -0,5%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)