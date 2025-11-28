Allemagne-Baisse inattendue des ventes au détail en octobre

Les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,3% en octobre sur un mois, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% pour le mois dernier, après +0,3% en septembre (révisé de +0,2%).

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,9%, au-dessus des attentes des économistes (+0,1%) et après +0,8% en septembre (révisé de +0,2%).

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)