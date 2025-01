Allemagne: baisse de 0,2% du PIB au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,2% au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, selon les données en volume et corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, après une hausse de 0,1% au troisième.



'Alors que les dépenses de consommation finale des ménages et des administrations publiques ont augmenté, les exportations ont été nettement inférieures à celles du trimestre précédent', explique l'office fédéral de statistiques.



'Ces données confirment que l'économie allemande s'est contractée dans son ensemble en 2024 (de 0,2%) et n'a pas progressé du tout au cours des cinq années écoulées depuis le dernier trimestre de 2019', constate pour sa part Capital Economics.



'Nous pensons que la stagnation structurelle en Allemagne va s'éterniser pendant un certain temps, malgré l'assouplissement probable de la politique budgétaire après les élections', poursuit le bureau d'analyse londonien.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.