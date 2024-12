Allemagne: amélioration plus forte que prévu de l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Le moral des investisseurs et des analystes allemands s'est amélioré bien plus fortement que prévu en décembre, montre mardi l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé ce mois-ci à 15,7 ce mois-ci, contre 7,4 en novembre, alors que les économistes l'attendaient en moyenne sur un chiffre de huit points.



Pour le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, l'amélioration des perspectives économiques du pays est due à la prochaine tenue d'élections anticipées et à la poursuite de l'assouplissement monétaire de la BCE.



Les analystes et les investisseurs considèrent en revanche que le récent réveil de l'inflation comme un phénomène temporaire, souligne Achim Wambach.



Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle a quant à lui peu évolué, accusant un repli de 1,7 point à -93,1.





