Allemagne: +1,5% de production industrielle en novembre

(CercleFinance.com) - Après un repli de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -1%), la production industrielle allemande a rebondi de 1,5% en novembre, selon les données CVS-CJO de Destatis.



'La production a augmenté dans la plupart des secteurs, y compris ceux à forte intensité énergétique (+1,5%), et a été particulièrement forte pour le matériel de transport hors automobile et l'énergie', note Capital Economics.



'Le niveau de production était encore très faible par rapport aux normes passées et, l'industrie étant confrontée à plusieurs vents contraires structurels, nous nous attendons à ce qu'elle continue de souffrir cette année', prévient-il toutefois.





