Allegiant exerce ses options sur six Boeing 737-8

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Allegiant Air ALGT.O a annoncé vendredi avoir conclu un accord portant sur six Boeing BA.N 737-8 dont la livraison est prévue en 2028.

Le prix catalogue cumulé de ces six appareils s'élève à plus de 720 millions de dollars, a précisé la compagnie.