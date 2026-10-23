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Allegiant exerce ses options sur six Boeing 737-8
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 23:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Allegiant Air ALGT.O a annoncé vendredi avoir conclu un accord portant sur six Boeing BA.N 737-8 dont la livraison est prévue en 2028.

Le prix catalogue cumulé de ces six appareils s'élève à plus de 720 millions de dollars, a précisé la compagnie.

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