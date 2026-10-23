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Allegiant exerce des options portant sur six Boeing 737 MAX d'une valeur totale de plus de 720 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 23:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

Allegiant Air ALGT.O a annoncé vendredi avoirexercé ses options d'achat portant sur six Boeing

BA.N 737-8 dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en 2021 avec le constructeur aéronautique.

Ces avions, dont la livraison est prévue en 2028, représentent un prix catalogue cumulé de plus de 720 millions de dollars (XX millions d'euros), a précisé la compagnie .

Allegiant dispose de 56 appareils fermes dans le cadre de cet accord, dont 22 déjà livrés, tandis que des options d’achat subsistent pour 74 autres avions.

Selon le cabinet de conseil en analyse aéronautique IBA, la valeur de marché estimée de ces appareils s'élève à environ 351 millions de dollars (XX millions d'euros), sur la base de leur année de livraison.

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