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Allbirds monte en flèche, le passage à l'IA du fabricant de baskets suscitant l'engouement des investisseurs de détail
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 avril - ** Les actions d'Allbirds BIRD.O ont bondi de près de 700 % pour atteindre 20,55 $, alors que le fabricant de chaussures enregistre sa session la plus active de tous les temps

** BIRD prévoit de se tourner vers l'infrastructureinformatique de l'IA et serebaptiser "NewBird AI"

** BIRD annonce la signature d'un accord de financement convertible de 50 millions de dollars avec un investisseur institutionnel

** BIRD a été la quatrième action la plus activement négociée par les investisseurs particuliers, selon les données de J.P.Morgan à 11h ET, ce qui indique un intérêt accru pour la société parmi les traders particuliers

** BIRD a l'intention d'utiliser le capital pour acquérir des actifs GPU et devenir à long terme un fournisseur de solutions GPU-as-a-service (GPUaaS) et AI cloud totalement intégrées

** La facilité de financement est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale de mai

** L'entreprise a déclaré le 31 mars qu'elle vendait sa marque et ses actifs de chaussures à American Exchange Group pour 39 millions de dollars

** Un record de 205 millions d'actions BIRD ont changé de mains à 12h06 ET

** BIRD a fait ses débuts sur le Nasdaq en 2021 avec une évaluation de 3 milliards de dollars, mais a perdu environ 99 % de sa valeur d'action à la dernière clôture

Valeurs associées

ALLBIRDS RG-A
10,9100 USD NASDAQ -35,79%
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