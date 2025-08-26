 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allarity plus que double grâce à l'étiquette "fast track" de la FDA pour le traitement du cancer de l'ovaire
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 août - ** Les actions du développeur de médicaments Allarity Therapeutics ALLR.O augmentent de 132 % pour atteindre un sommet de plus de 10 mois de 2,19 $

** L'action est prête à enregistrer son plus grand gain en pourcentage sur une journée, si les gains se maintiennent

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation accélérée à son traitement expérimental du cancer de l'ovaire, le sténoparib

** Le sténoparib, un médicament oral, agit en bloquant deux enzymes que les cellules cancéreuses utilisent pour se réparer et continuer à se développer

** L'étiquette "fast track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La thérapie a été développée à l'origine par la société japonaise Eisai 4523.T , puis licenciée à Allarity, qui a obtenu les droits mondiaux pour développer et commercialiser le médicament

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20 % depuis le début de l'année

