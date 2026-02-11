Alken restreint davantage les souscriptions de son fonds small cap Europe

Le 15 janvier, Alken Asset Management avait annoncé limiter à 300.000 euros par investisseur et par jour les souscriptions à son compartiment Alken Fund Small Cap Europe, logé au sein de la Sicav Alken Fund.

Cette mesure n’ayant manifestement pas suffi à freiner les flux, la société de gestion annonce le 3 février restreindre davantage le niveau des souscriptions. Désormais, le seuil est fixé à 100.000 euros, avec effet immédiat.

« Toute demande de souscription au fonds Small Cap Europe supérieure à 100.000 euros par investisseur et par jour de négociation sera refusée par l’agent de transfert », indique Alken AM dans une lettre aux porteurs.

La mesure a été prise face au succès du fonds et dans la volonté de protéger les porteurs de parts actuels. « Compte tenu du profil de liquidité et des contraintes de capacité propres aux actions européennes de petites capitalisations, le gestionnaire d’investissement estime qu’il est dans l’intérêt des actionnaires actuels de réguler les souscriptions, afin de préserver la cohérence et la rigueur nécessaires à l’atteinte des objectifs d’investissement du fonds », avait expliqué Alken en janvier.

Alken Fund Small Cap Europe, investi dans les petites capitalisations européennes (moins de 10 milliards d’euros de capitalisation), a atteint un encours de 828 millions d’euros au 3 février, alors qu’il était à 796 millions le 14 janvier, lors du premier soft-closing. Le fonds a été lancé en 2007 et il est géré par Nicolas Walewski, fondateur d’Alken, et Marco Festa.

Laurence Marchal