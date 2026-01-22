Alken limite les souscriptions de son fonds small caps Europe

Alken Asset Management a annoncé la limitation des souscriptions de son compartiment Alken Fund Small Cap Europe, logé au sein de la Sicav Alken Fund.

« A partir du 15 janvier 2026, toute demande de souscription au fonds Small Cap Europe supérieure à 300.000 euros par investisseur et par jour de négociation sera automatiquement refusée par l’agent de transfert », annonce la société dans une lettre aux porteurs. « Cette règle s’applique sans exception à tous les investisseurs, dans le but de protéger les intérêts des actionnaires existants qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une mesure temporaire, qui sera régulièrement réévaluée par le gestionnaire d’investissement et le conseil d’administration de la Sicav. Le seuil peut être ajusté ou retiré en fonction des circonstances », précise-t-elle. Le fonds de petites capitalisations européennes, lancé en 2007, affiche un encours de 796 millions d’euros au 14 janvier.

Cette mesure a été prise alors que ces derniers mois, « le fonds a suscité un intérêt constant et notable auprès des investisseurs (...) », explique Alken. « Compte tenu du profil de liquidité et des contraintes de capacité propres aux actions européennes de petites capitalisations, le gestionnaire d’investissement estime qu’il est dans l’intérêt des actionnaires actuels de réguler les souscriptions, afin de préserver la cohérence et la rigueur nécessaires à l’atteinte des objectifs d’investissement du fonds ».

Les autres compartiments d’actions européennes de la Sicav Alken Fund, dont le compartiment Alken Fund European Opportunities, ne sont pas affectés par ces limitations de souscription. Ils demeurent ouverts aux nouveaux investissements.

Laurence Marchal