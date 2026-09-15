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Alimenter en énergie un appareil en vol depuis le sol ? Le pari de BAE Systems
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 15:37
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Le groupe de défense britannique annonce qu'il participera à un programme de l'Advanced Research Invention Agency (ARIA) visant à prolonger l'autonomie des plateformes stratosphériques de communication.

La plateforme de démonstration dite "PHASA-35", développée par BAE Systems via sa filiale Prismatic, a été sélectionnée dans le cadre d'un programme de 15,7 MGBP afin de tester une technologie futuriste : il s'agira de transmettre depuis le sol de l'énergie à un avion qui sera équipé d'un récepteur intégré à l'aile, ce qui lui permettra de recharger ses batteries.

Cette solution pourrait ainsi permettre aux appareils stratosphériques solaires de fonctionner toute l'année, indépendamment de l'ensoleillement, et potentiellement pendant plusieurs mois en continu. D'une envergure de 35 mètres pour 150 kg, PHASA-35 peut évoluer au-dessus de 66 000 pieds et emporter jusqu'à 15 kg de charge utile.

Le programme, organisé en 3 phases sur 3,5 ans, doit s'achever par une démonstration en vol intégrée destinée à valider cette technologie d'alimentation énergétique à distance.

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