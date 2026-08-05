Aliko Scientific signe de nouveaux accords de distribution en Roumanie et en Arabie saoudite, renforçant ainsi son réseau commercial international

• Engagements contractuels d’achat minimaux de 1,92 M€ en Roumanie et de 2,05 M€ en Arabie Saoudite sur cinq ans

• Accords couvrant les solutions de cytologie en milieu liquide, de FISH, de microscopie et d’imagerie d’Aliko Scientific

• Partenariats favorisant l’accès aux marchés locaux, les démarches réglementaires et la commercialisation dans deux marchés à fort potentiel du diagnostic oncologique



Paris, le 5 août 2026 – 18h00 CEST – Aliko Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, annonce aujourd’hui la signature de deux nouveaux accords de distribution en Roumanie et en Arabie saoudite, respectivement avec Proton Impex 2000 S.R.L. et H-Care Medical Est., renforçant ainsi le réseau commercial international du Groupe dans les domaines de la pathologie et du diagnostic du cancer.