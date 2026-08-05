 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aliko Scientific signe de nouveaux accords de distribution en Roumanie et en Arabie saoudite, renforçant ainsi son réseau commercial international
information fournie par Boursorama CP 05/08/2026 à 18:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

• Engagements contractuels d’achat minimaux de 1,92 M€ en Roumanie et de 2,05 M€ en Arabie Saoudite sur cinq ans
• Accords couvrant les solutions de cytologie en milieu liquide, de FISH, de microscopie et d’imagerie d’Aliko Scientific
• Partenariats favorisant l’accès aux marchés locaux, les démarches réglementaires et la commercialisation dans deux marchés à fort potentiel du diagnostic oncologique

Paris, le 5 août 2026 – 18h00 CEST – Aliko Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, annonce aujourd’hui la signature de deux nouveaux accords de distribution en Roumanie et en Arabie saoudite, respectivement avec Proton Impex 2000 S.R.L. et H-Care Medical Est., renforçant ainsi le réseau commercial international du Groupe dans les domaines de la pathologie et du diagnostic du cancer.

Valeurs associées

IKONISYS
1,400 EUR Euronext Paris -6,67%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne fait du vélo près de la Bourse de Milan (marché boursier italien)
    L'Europe finit en ordre dispersé, prudente face aux avancées en Iran
    information fournie par Reuters 05.08.2026 18:44 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, l'attente de nouvelles avancées au Moyen-Orient ainsi ‌que les inquiétudes concernant le rallye technologique avec les résultats de SpaceX et AMD appelant à la prudence. À Paris, ... Lire la suite

  • Le CAC 40 en hausse de près de 3% mercredi 6 mai ( AFP / Eric PIERMONT )
    Les Bourses mondiales entre records et attentisme
    information fournie par AFP 05.08.2026 18:42 

    Les Bourses mondiales continuent de battre quelques records mercredi dans l'espoir d'un énième accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. En Europe à la clôture, Paris (+0,03% à 8.669,30 points) a amélioré son record de la veille tout comme ... Lire la suite

  • Feu de forêt dans la Drôme: situation stable, deux pompiers blessés dans un accident ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Le feu de forêt dans la Drôme "stable" mais "pas fixé"
    information fournie par AFP 05.08.2026 18:39 

    Le feu de forêt débuté lundi dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est "stable" à 240 hectares brûlés bien qu'il ne soit "pas encore fixé", indiquent mercredi en fin de journée les pompiers. "Son évolution est très limitée grâce à ... Lire la suite

  • Didier Decoin à Paris le 20 janvier 2020 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    L'écrivain Didier Decoin, "raconteur d'histoires" et prix Goncourt, est décédé
    information fournie par AFP 05.08.2026 18:38 

    L'écrivain et scénariste Didier Decoin est décédé mercredi à 81 ans après une vie consacrée à raconter des histoires sous forme de romans, dont l'un a été consacré par le prix Goncourt, ou de scénarios de films et de séries. Cette figure de la vie culturelle française ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 669,3 +0,03%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
2CRSI
27,6 +8,07%
VUSION
133 +4,72%
Pétrole Brent
79,06 +0,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank