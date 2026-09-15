Aliko Scientific s'implante au Brésil

Le groupe international spécialisé dans le diagnostic oncologique intégré a annoncé le lancement du projet Probantes au Brésil, matérialisé par la création en cours d'une filiale à 100%, Probantes Ltda, à Anápolis (Etat de Goiás). En parallèle, la société a conclu un accord de coopération industrielle stratégique avec l'acteur local Biodetecta - Life Science Ltda.

Implantée dans un pôle pharmaceutique et technologique majeur, Probantes est appelée à être pleinement opérationnelle d'ici la fin du mois d'octobre et sera intégralement consolidée dans les comptes d'Aliko Scientific. La nouvelle entité remplit un double rôle : une unité opérationnelle dédiée avec le développement et la production de sondes moléculaires et des produits de diagnostic, et la plateforme servira de plateforme commerciale et opérationnelle pour soutenir le déploiement des technologies au Brésil, puis sur l'ensemble du marché sud-américain.

La coopération s'appuie sur les capacités de fabrication locales et l'expertise en biologie moléculaire de Biodetecta, associées aux technologies d'analyse automatisée d'Aliko Scientific. Les opérations s'inscriront dans le cadre d'une Sociedade em Conta de Participação (SCP), un véhicule contractuel dédié au projet. Les bénéfices générés au sein de la SCP seront répartis à hauteur de 51% pour Probantes et 49% pour Biodetecta. Ces sommes seront en principe conservées et réinvesties dans l'exploitation (R&D, production, réglementation), Biodetecta détiendra les droits de commercialisation des produits sur le marché brésilien, tandis que Probantes et le groupe Aliko Scientific conserveront les droits exclusifs d'exploitation en dehors du Brésil.