Aliko Scientific : Francesco Trisolini nommé Directeur Général du Groupe pour poursuivre la mise en oeuvre du plan industriel approuvé
Paris, 18 février 2026

Paris, 18 février 2026 – Aliko Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris: ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée destinée aux laboratoires d’analyses médicales, à la suite de la récente augmentation de capital, annonce que le Conseil d’administration a ratifié la décision prise par l’Assemblée Générale des actionnaires de nommer Francesco Trisolini en qualité de Directeur Général du Groupe.

Francesco Trisolini, nouvellement nommé Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Je remercie le Conseil d’administration et les actionnaires pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour l’approbation du plan industriel que j’ai présenté. Celui-ci propose une stratégie claire et ambitieuse, centrée sur l’intégration des technologies de diagnostic oncologique, l’expansion commerciale internationale et la création de valeur industrielle durable à long terme. »

