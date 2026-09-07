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Aliko accélère aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 17:58
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Le spécialiste du diagnostic oncologique intégré a officialisé le lancement opérationnel de son partenariat stratégique avec le cabinet international Partner International Inc. La collaboration a franchi une première étape clé à l'occasion du salon ADLM 2026 à Anaheim, en Californie, l'un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à la médecine de laboratoire.

Ce rapprochement vise à structurer et accélérer le développement d'Aliko Scientific outre-Atlantique. Dans le cadre de cet accord, Partner International est chargé d'identifier et d'approcher de nouveaux clients, des réseaux de distribution qualifiés ainsi que des partenaires industriels stratégiques sur le marché américain, clé pour le secteur des sciences de la vie.

Aliko Scientific entend valoriser son portefeuille technologique diversifié, couvrant la cytologie, l'analyse FISH automatisée, l'imagerie avancée et le diagnostic assisté par intelligence artificielle.

Au-delà des États-Unis, Partner International accompagnera l'entreprise sur l'ensemble des phases de négociation pour signer des partenariats de distribution et explorer des opportunités d'intégration technologique à l'échelle mondiale.

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