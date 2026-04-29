Align Technology dépasse les prévisions trimestrielles et prévoit un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars

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Align Technology ALGN.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses gouttières dentaires, et a annoncé un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars, ce qui a fait grimper le cours de l'action de jusqu'à 4 % dans les échanges après la clôture.

Les analystes s'attendent à ce que la demande dans le secteur dentaire se stabilise en 2026 , mais restent prudents quant à une reprise complète, car la volatilité de l'année dernière, marquée par des fréquences de consultation irrégulières, a rendu les investisseurs prudents.

Le fabricant d'Invisalign a déclaré que l'impact de la guerre au Moyen-Orient avait été négligeable au premier trimestre, bien que les médecins de la région aient constaté un certain impact sur la fréquentation des patients et la conversion en traitements.

“Dans l'ensemble, nous pensons que ces résultats sont bien meilleurs que prévu et nous apprécions le fait que bon nombre des moteurs de croissance sous-jacents à long terme commencent à porter leurs fruits”, a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Align, qui fabrique des appareils de contention dentaire, des scanners dentaires et des logiciels destinés aux laboratoires et aux praticiens dentaires, prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,04 et 1,06 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,06 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a également réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires de 3 % à 4 % et une croissance en volume à un chiffre pour son produit phare, Clear Aligner.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 2,58 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations qui tablaient sur un bénéfice de 2,28 dollars par action et un chiffre d'affaires de 1,02 milliard de dollars.